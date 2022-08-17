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Kan donduran cinayetin sebebi belli oldu! Eşini ve bir kişiyi katledip "İntikam benim işim" paylaşımı yapmıştı

17.08.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’daki kan donduran çifte cinayetle ilgili dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. 37 yaşındaki Mehmet Ali Uyanık, tartıştığı İbrahim Duru (27) ile eşi Sibel Uyanık'ı (30) tabancayla öldürüp, baba Adil Duru'yu (55) ise yaralamıştı. Cinayet sonrası “İntikam benim işim” paylaşımı yapan Uyanık’ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesiyle cinayetin sebebi de anlaşıldı.

Kan donduran cinayetin sebebi belli oldu! Eşini ve bir kişiyi katledip "İntikam benim işim" paylaşımı yapmıştı

Her detayı korkunç olay dün Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kapalı Çarşı'da meydana gelmişti. Eşi Sibel ile yürüyen Mehmet Ali Uyanık, kahve önünde oturan İbrahim Duru ve babası Adil Duru ile tartışmaya başlamıştı. Bu sırada Sibel Uyanık, kahvenin önünden uzaklaşmıştı. Tartışmanın büyümesi ile Uyanık, tabancayla baba ve oğluna ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitmişti. Uyanık, kocasının elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce bir iş yerine sığınmıştı. Eşinin peşine düşen Uyanık, 4 çocuk annesi Sibel Uyanık'ı tabancayla vurduktan sonra kaçmıştı. İki kişinin hayatını kaybettiği kan donduran olayda cinayetin sebebi belli olurken Uyanık'ın cinayet sonrası yaptığı paylaşım ise dehşete düşürdü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı baba- oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim Duru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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"İNTİKAM BENİM İŞİM" PAYLAŞIMI

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, 4 saat sonra polisler ekiplerince saklandığı metruk binada yakalandı. Uyanık'ın, yakalanmadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptığı görüldü. Sibel Uyanık ve İbrahim Duru'nun cenazeleri, sabah saatlerinde toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan Adil Duru ise taburcu edildi.

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TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Uyanık, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uyanık, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! İŞTE CİNAYETİN SEBEBİ

Mehmet Ali Uyanık'ın, polisteki ifadesinde; berberde tıraş olduğu esnada dışarıda bekleyen eşi ile İbrahim Duru'yu konuşurken gördüğünü, olayın bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar
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