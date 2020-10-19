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Kan donduran detaylar! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de annesi Melahat İşbir (39)'i çekiçle öldürüp battaniyeye sardığı cesedi boş araziye gömen Batuhan Ünal (21) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kasten öldürme amacının olmadığını dile getirirken, dayısı ise sanığın annesini öldürdükten 3 gün sonra evde parti yaptığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını iddia etti.

Kan donduran detaylar! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Batuhan Ünal ve Furkan Salih Gürek getirildi. Duruşmada Melahat İsbir'in akrabaları ve taraf avukatları da yer aldı.

BANA TOKAT ATTI

Tutuklu sanık Batuhan Ünal savunmasında ölen kişinin annesi olduğunu, annesi ve babasının ayrıldığını ve 8 aydır annesiyle birlikte yaşadığını belirtti. Sanık Ünal annesini tanımadığı bir erkekle gördüğünü öne sürerek "Olayın şokuyla bir şey yaşamadan evden ayrıldım. Birkaç saat sonra eşyalarımı toplayıp babamın yanına taşınmak üzere eve gittim. Odama girip eşyalarımı toplamaya başladığımda, annem ne olduğunu sordu. Babamın yanına gideceğimi söylediğimde 'Baban gibi korkak mı olacaksın' gibi sözler söyledi" diye konuştu.

CESET BATTANİYE SARILI BİR ŞEKİLDE BİRKAÇ GÜN EVDE KALDI

Ünal , "Kendisi gibi bir annem olmasından utandığımı söyledim. Bana tokat attı, küfür etti. Babamla ilgili de kötü sözler söyleyince sinirlenip ne yaptığımın farkında olmaksızın yakınımızda bulunan ayakkabılıktaki çekici alarak kendisine vurdum. Kasten kafasına doğru öldürmek amacıyla vurmadım. Annem kanlar içinde yatıyordu, hırıltı sesi geliyordu. Ses kesilince öldüğünü anladım. O gün evden ayrıldım, akşam geri döndüm. Annemi battaniyeye sarıp evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde evde kaldı. Teslim olmayı düşündüm, ancak cezaevine girmekten koktum. Daha sonra arkadaşıma durumu anlattım, battaniyeye sarılı cesedi Furkan ile birlikte evden çıkarıp araziye götürerek gömdük. Yaşadıklarımın göz önüne alınmasını talep ederim" diye konuştu.

BİRLİKTE CESEDİ AÇIK ARAZİYE GÖMDÜK

Tutuklu sanık Furkan Salik Gürek ise suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek "Beni aradığında kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Ben kimseyle kavga dahi etmediğini bildiğim için kendisine inanmadım. Ertesi gün buluşup eve gittiğimizde annesinin cesedini gördüm. O zaman olanları bana anlattı. Battaniye sarılı cesedi birlikte alıp açık araziye gömdük. Ben öldürmeye iştirak etmedim. Yaptıklarım bundan ibarettir" dedi.

ÖLDÜRDÜKTEN 3 GÜN SONRA EVDE PARTİ YAPTI

Öldürülen kadının kardeşi Fatih İşbir ise şikayetçi olduğunu ifade ederek "Kardeşimin bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiası doğru değildir. Sanık askere gidecekti, borç batağına düşmüştü. Annesini borçlarından kurtulmak için kredi almaya zorluyordu. Bu nedenle aralarında tartışmalar vardı. Ben olayı kardeşimin cesedi bulunduktan sonra öğrendim. Sanığın olaydan üç gün sonra annesinin cesedinin bulunduğu evde arkadaşları ile parti yapıp bunla ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını da gördüm. Bu görüntüler daha sonra silinmiştir" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede iki tanığın 11 Ocak 2020 tarihinde Edirne İski Asfaltı Sultangazi istikametine doğru açık arazide define bulmak amacıyla dolaştıkları anlatıldı. İddianamede define arayan tanıkların yeni kazılmış bir yer görerek burayı kazmaya başladıkları ve toprağın altından bir battaniye sarılı cesedin çıktığını görerek durumu polise bildirdikleri belirtildi. Polisin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde beyaz bir aracın cesedi battaniyeye sarılı bir şekilde götürdüğünün tespit edildiği iddianamede ifade edildi.

Sanık Furkan Salih Gürek'in de ifadesine yer verilen iddianamede Gürek'in arkadaşı Batuhan Ünal'ın kız arkadaşını öldürdüğünü, kendisinin cinayeti işlemediğini öne sürdüğünü ve cesedi birlikte boş bir araziye gömdüklerini söylediğine yer verildi.

Sanık Batuhan Ünal'ın ise ifadesinde annesini yabancı bir erkekle yakaladığını, aralarında tartışma çıktığını, sonrasında da çekiçle annesini öldürdüğünü söylediği iddianamede kaydedildi. İddianamede sanıkların cesedi battaniyeye sararak Arnavutköy'de açık bir araziye gömdükleri anlatıldı.

İddianamede sanık Batuhan Ünal hakkında "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, diğer sanık Furkan Salih Gürek'in de "Suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

(DHA)

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