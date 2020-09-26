Kan donduran görüntü! Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti

Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir servis minibüsü sokak üzerinde seyir halindeyken yola aniden bir kedi fırladı. Bunun üzerine minibüsün şoförü kediyi altına aldı. Daha sonra yanlış yola girdiğini fark eden şoför, geri geri gelirken yerde can çekişen kediyi yeniden ezdi. Kediyi hiç umursamayan şoför, gideceği yöne dönerek yoluna devam etti. Şoförün kediyi görmezden gelmesi ise kan dondurdu.

Servis minibüsünün ezdiği kedinin ise bir müddet can çekiştiği daha sonra ise öldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

