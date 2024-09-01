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  4. Kan donduran görüntü! Güvenlik görevlisi dakikalarca kediye işkence uyguladı ve öldürdü

Kan donduran görüntü! Güvenlik görevlisi dakikalarca kediye işkence uyguladı ve öldürdü

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 19:23
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İstanbul Başakşehir'de çekilen görüntüler kan dondurdu. Bir sitede güvenlik görevlisi olan 28 yaşındaki Özgür K. yakaladığı kediye dakikalarca işkence etti. Defalarca fırlattığı kediyi öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran görüntü! Güvenlik görevlisi dakikalarca kediye işkence uyguladı ve öldürdü

İstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. Başakşehir'deki sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür K. kulübenin içine girip çıktığı gerekçesiyle yakaladığı kediye yaptıkları herkesin kanını dondurdu.

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DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI!

Ekol TV'nin haberine göre; 28 yaşındaki Özgür K. kedi kulübenin içine girer girmez kediyi yakalayıp dakikalarca şiddet uyguladı. Kediye defalarca vurup boğmaya çalışan görevlinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yakaladığı kediye dakikalarca işkence etti. Pek çok kez yere fırlatıp üzerine bastığı kediyi öldürdü.

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Vahşet görüntüleri sonrası cani Özgür K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın 3 suç kaydı da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir işkence kedi
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