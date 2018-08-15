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Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Bursa’da ormanlık alanda, hareketsiz yatan kedinin yanına giden vatandaşlar durumu fark edince kahroldular. Zavallı kedinin 4 bacağının kesilerek vahşi şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Bölgede yaşayanlar, "Hayvanların insanlardan ne farkı var" diye isyan etti

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete bir yenisi de Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alana giden vatandaşlar, gece geç saatlerde yavru bir kedinin dört bacağının da kesilerek öldürüldüğünü fark etti.

Kedinin fotoğraflarını çeken çevre sakinleri durumu bir gün sonra Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Nilüfer Belediyesi ekipleri de ihbarın üzerine olay yerine intikal etti. Orman alanında temizlik yapan işçilerle görüşen ekipler kedinin cesedini bulamadı.

'CANİCE, İNSANLIK DIŞI'

Bölgede her gün kedi ve köpekleri öğle arasında beslemeye gittiğini söyleyen Çalı Orman İşletme Şefliği’nde görevli Aygün Akşan Yüce, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin bir an önce son bulması için yetkililere seslendi. Yüce, "Canice, insanlık dışı bir şekilde öldürülen kedinin fotoğraflarını çevredeki çocuklar çekip bana gösterdi. Bu kedi perşembe günü buraya geldi ve yaklaşık 2-2,5 aylıktı. Bir süre evde bakılmış ve buraya terk edilmiş. Son olarak cumartesi ve pazar günü iki arkadaşımla birlikte buraya gelip yine su ve mama bıraktık. En son pazar günü saat 18:30’da ben bu kediyi burada gördüm. Gerçekten insanlar bu hale nasıl geliyor, bu caniliği nasıl yapıyor anlamak mümkün değil. Ne istediniz küçücük hayvandan? Sokakta yaşayan hayvanların insandan ne farkı var? Neden öldürüyorsunuz, işkence ediyorsunuz?" diyerek sitem etti.

Göz yaşlarına hakim olamayan Aygün Akşan Yüce, insanlar bakamayacaklarsa kedi ve köpekleri hiç evlerine almamaları gerektiğini söyledi. Bu hayvanların ev ortamına alıştıklarında uysallaştığını belirten Yüce, "Cani ve şiddet eğilimi olan kişiler bu uysal hayvanlara bir şekilde zarar veriyor. Lütfen bakamayacağınız hayvanları evinizden içeri almayın" dedi.

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hayvana şiddet kediye işkence hayvana işkence Bursa

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sana bunu yapanın eli ayağı kopsun, bir su verene muhtaç olup pislik içinde ölesiniz!
@enoisse tam yerinde yorum olmuş
Amin..
hayvanlara bunu yapan manyaklar insanlara neler yapmaz bu tür haberleri çok fazla görmeye başladık insan denmez ama allah korkusu kalmayan bunu yapabilir birde tüm vicdanını yitiren insanlıktan çıkan yapabilir inşallah bu yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödesinler caniler
Bursa bu aralar tozuttu bu hayvana yada başka hayvana bunu yapan kansızlar acısını yaşamadan can veremesin inş
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