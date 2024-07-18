HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran görüntüler! Eski kayınpederini canice katletti, üzerine basıp tekme attı

Kan donduran görüntüler! Eski kayınpederini canice katletti, üzerine basıp tekme attı

18.07.2024 12:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sabah saatlerinde sokak ortasında yaşanan olay izleyenleri dehşete düşürdü! Ahmet Susam 2 yıl önce boşandığı eşinin babasının evine giderek eski kayınpederi Muhittin Bulut'la tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen gerginlikte Susam, Bulut'u silahla vurdu. Ardından Bulut'a yerde tekme atıp üzerine basan Susam olay yerinden kaçtı. Ekipler Susam'ı yakalayarak merkeze götürdü.

Kan donduran görüntüler! Eski kayınpederini canice katletti, üzerine basıp tekme attı

Adana'da tartıştığı eski damadı Ahmet Susam (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Muhittin Bulut (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Susam'ın Bulut'u vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Artık bu haberi reklamsız okumak mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

c1

BOŞANMASINDAN SORUMLU TUTTU

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Susam, 3 yıl önce 2 çocuğunun annesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Eski eşi başkasıyla evlenip şehir dışına yerleşen Susam, boşanma konusunda eski kayınpederi Muhittin Bulut'u suçladı. Ahmet Susam, bu sabah Bulut'un evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Susam, yanındaki tabancayla Muhittin Bulut’u vurdu. Bulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

c2

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhittin Bulut, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

c3

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ahmet Susam'ı Seyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TEKMELEYİP ÜZERİNE BASTI

Bu arada Ahmet Susam'ın vurduğu eski kayınpederini yaralı halde yerde yatarken tekmeleyip üzerine bastığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

c5

Şüpheli Ahmet Susam’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinize bir jest yapın"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinize bir jest yapın
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
En Çok Okunan Haberler
Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde sürpriz!

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde sürpriz!

Prof. Dr. Orhan Şen 5 güne dikkat çekti '30-40 sene önce çok zordu'

Prof. Dr. Orhan Şen 5 güne dikkat çekti '30-40 sene önce çok zordu'

100 TL'ye satılacağını duyan koştu... Metrelerce kuyruk oluştu

100 TL'ye satılacağını duyan koştu... Metrelerce kuyruk oluştu

170 bin lira maaş alıyorlar ama gelmiyorlar! Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti, yeni uyarı yolda

170 bin lira maaş alıyorlar ama gelmiyorlar! Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti, yeni uyarı yolda

Erdoğan 9 üst düzey ismi görevden aldı! 2 yardımcısı değişen Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi

Erdoğan 9 üst düzey ismi görevden aldı! 2 yardımcısı değişen Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.