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Kan donduran görüntüler! İspanya'ya geçmek isteyen göçmenlere sert müdahale, ölü sayısı yükseliyor

26.06.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas'tan İspanya'ya geçmek isteyen göçmenlere Fas polisi, sert müdahalede bulundu. Olayda sivil toplum kuruluşlarına göre ölü sayısı 37'ye yükselirken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, öldürülen göçmenler için Fas polisine teşekkür etmesi tepki topladı.

Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı olan Melilla kentine geçmeye çalışan göçmenlere müdahale edildi. Fas polisinin sert müdahalesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği belirtildi. Ölü sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenler için Fas polisine teşekkür etmesi tepki topladı.

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BARİYERLERDEN ATLAYARAK İSPANYA'YA GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi. Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sınır bölgesinde temsilcileri bulunan Fas Nador İnsan Hakları Derneği bugün yaptığı açıklamada, edindikleri bilgilere göre 2’si Faslı güvenlik güçlerinden olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye ulaştığını ifade etti.

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ÖLENLERİN SAYISI İLE İLGİLİ HENÜZ BİR RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan açıklamada, 18 göçmenin hayatını kaybettiği, 76 göçmenin ise yaralandığı bildirilmişti. Olayda yaralanan Faslı güvenlik görevlisi sayısının 140 olduğu belirtilirken, 133 göçmenin ise sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti.

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İSPANYA BAŞBAKANI TEŞEKKÜR ETTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenler için Fas polisine teşekkür etmesi tepki topladı.

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İspanya
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