HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran görüntüler! Kendisini vuran kişiyi elinde bıçakla aradı

Kan donduran görüntüler! Kendisini vuran kişiyi elinde bıçakla aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çakı ile yaralanan vatandaş, vücudundan damlayan kana rağmen elinde bıçakla sokak arasında kendisini bıçaklayan şahsı araması dikkat çekti.

54 yaşındaki N.T. para istediği 53 yaşındaki B.V’den olumsuz cevap alınca üzerinde taşıdığı bıçakla karnından bıçakladı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYINI, ELİNDE BIÇAKLA ARADI

Marmaris Kapalı Çarşı Postane Çıkmazında meydana gelen olayda ikili arasında para isteme nedeniyle önce tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine N.T., yanında taşıdığı çakı tabir edilen bıçak ile B.V’yi karnından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan B.V. bir işletmeden aldığı bıçak ile kendisini bıçaklayan şahsın peşinden gitti. Bu sırada B.V.’nin vücudundan kanların akması dikkat çekti. Yaşanan bu anları apartmanda oturan bir vatandaş cep telefonu ile an be an kaydetti.

Vatandaşların polisi araması sonrası Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’nden ekipler olay yerine geldi. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu N.T.’yi yakaladı. Elinde bıçak ile kendisini bıçaklayan şahsı arayan B.V. ise olay yerine gelen 112 ambulansı ile Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Göksu'dan İBB'ye suçlama: Gece yarısı operasyonuyla...Göksu'dan İBB'ye suçlama: Gece yarısı operasyonuyla...

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kısıtlama kalktı, İzmir’de plajlar doldu

Kısıtlama kalktı, plajlar doldu

Adalar'da ulaşım sorunu: Bin lira alan da var

Yasağa aldırış etmiyorlar: Bin lira alan da var

Tevfik Göksu'dan İBB'ye koronavirüs afişi suçlaması

Göksu'dan İBB'ye suçlama: Gece yarısı operasyonuyla...

3 ismin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

3 ismin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Soylu'dan açıklama

Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiyeci kurtardı

Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiyeci kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.