Kan donduran görüntüler! Sokak ortasındaki infazı böyle videoya aldılar

Ekol TV'de yer alan habere göre, görüntülerin adresi Mersin'in Mezitli ilçesi... 34 yaşındaki Hakan Turan yolda yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Turan hastaneye kaldırılsa da hayata tutunamadı.

İNFAZI SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

Kan donduran anlarda bir kişi de olayı saklandığı yerden kameraya aldı. Görüntülerde Hakan Turan'ın olayı anlamakta ilk etapta güçlük çektiği görüldü.

Tetikçiler olay sonrası yakalandı. İfadesinde bankaya borçlu olduklarını söyleyen tetikçiler para için Turan'ı öldürdüğünü iddia etti.