Kan donduran görüntüler! Taliban 22 Afgan komandosunu infaz etti, cesetler yola savruldu

ABD ve NATO askerlerinin çekilmeye devam ettiği Afganistan'da Taliban ilerlemeye devam ediyor. Örgüt, son olarak ülkenin batısındaki İran ve kuzey batısındaki Türkmenistan'daki sınır bölgelerinde Afgan ordusunu yenerek sınır kapılarını ele geçirdi.

Bununla birlikte Afganistan'ın Türkmenistan sınırına yakın Faryab vilayetine bağlı Dawlat Abad kasabasında gerçekleşen kan donduran video, CNN International tarafından yayınlandı. Video, savaşın karanlık ve kötü yüzünü bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Afgan Özel Kuvvetleri biriminin üyeleri olan kişiler, Taliban tarafından vurularak öldürüldü.

Dehşet verici videoda şu sözler yankılandı: Teslim olun, komandolar, teslim olun. Sonrasında bir binadan silahsız oldukları belli olan birkaç adam çıkarken görülüyor. Daha sonra silah sesleri patlıyor ve en az bir düzine adamın ''Allahu Ekber. Allah büyüktür'' çığlıklar arasında vurularak öldürüldüğü görülüyor.

CESETLER YOLLARA SAVRULDU

CNN, olayın birkaç videosunu elde etti ve doğruladı. Söz konusu videolarda cesetlerin dağıldığı görülüyor. Görgü tanıkları, kasabayı ele geçirmek için yapılan şiddetli bir savaşın ardından komandoların mühimmatının tükendiğini ve Taliban savaşçıları tarafından kuşatıldığını söyledi.

Yaklaşık 45 saniye uzunluğundaki bir videoda, yerel dil olan Peştuca'da bir tanığın "Onları vurmayın, vurmayın, yalvarırım onları vurmayın" dediği duyuluyor.

''HEPSİNİ VURDULAR''

CNN'in Dawlat Abad'da görüştüğü birkaç tanığa göre, komandolar soğukkanlılıkla vuruldu. Bir adam, komandoların şehre birkaç tankla geldiğini, ancak iki saatlik çatışmanın ardından mühimmatının bittiğini ve havadan destek alamadığını söyledi.

Tanık, "Komandolar Taliban tarafından kuşatıldı. Sonra onları sokağın ortasına getirdiler ve hepsini vurdular" dedi.

Taliban CNN'e, komandoların vurulduğunu gösteren videoların sahte olduğunu ve insanları teslim olmamaya teşvik etmek için hükümetin propagandası olduğunu söyledi. Bir Taliban sözcüsü, Faryab vilayetinde yakalanan 24 komandoyu hala ellerinde tuttuklarını, ancak hiçbir kanıt sunmadıklarını söyledi.

Afgan Savunma Bakanlığı ise, Taliban'ın komandoları elinde tuttuğunu yalanladı ve CNN'e öldürüldüklerini söyledi.

