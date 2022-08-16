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Kan donduran iddia! 14 yaşındaki çocuk, yengesini öldürdü

16.08.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun, yengesini silahla öldürdüğü iddia edildi. Jandarma ekipleri 14 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. İşte kan donduran haberin detayları...

Kan donduran iddia! 14 yaşındaki çocuk, yengesini öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir çocuğun, yengesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edildi.

İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde, akşam saatlerinde S.A. (14) ile amcasının eşi Ülkü A. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A’nın av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürülen Ülkü A. olay yerinde hayatını kaybetti. S.A. ise olay yerinden kaçtı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bayramiç
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