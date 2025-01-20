Elazığ'da kan donduran iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa tecavüz etti! Fenalaşınca hamile olduğu ortaya çıktı

Elazığ’da 12 yaşında bir kız çocuğu dayısının cinsel saldırısına uğradı. Okulda fenelaşan çocuk hastaneye kaldırılınca hamile olduğu ortaya çıktı.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, 12 yaşındaki kız çocuğu her gün okula gitmek için yaşadığı köyden ilçeye gidiyor. Hafta sonları ise kız çocuğu okula yakın başka bir ilçede bulunan anneannesinin evinde kalıyor.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Anneannesinde kaldığı sırada 12 yaşındaki çocuğun dayısı defalarca cinsel saldırıda bulundu. İstismardan bir süre sonra okulda fenalaşan kız çocuğu hastaneye götürüldü. Ailesinin talebi üzerine Diyarbakır’a sevk edilen çocuğun 5,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çocuğun doğum yapması sağlığını tehlikeye atacağı için bebek alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruması altına alındı.

İSTİSMARCI DAYI TUTUKLANDI!

Olay ise Halk TV muhabiri Ferit Demir’in sosyal medya hesabına gönderilen isimsiz bir ihbarla ortaya çıktı. Taraflarla görüşen Demir, olayın doğruluğunu teyit etti. 12 yaşındaki çocuğun babası konuşmazken Dayı, suçunu itiraf etti, tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ferit Demir’in köyden konuştuğu bir kaynak, “Köye sık sık jandarma gelmeye başladı. Olayı duyduk fakat babasına sorduğumuzda hep inkar etti” dedi. Aile, çocuğun hamile olduğu ilk anlaşıldığında, jandarmada şikayetçi olmadı. Diyarbakır’da savcılık aşamasında dayıdan şikayetçi oldular.