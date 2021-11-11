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Kan donduran kadın cinayeti! 4 çocuğunun gözleri önünde ezdi

11.11.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Korgan ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla ezdi. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken ölümüne sebep olan ayrılma aşamasındaki eş ise gözaltına alındı.

Kan donduran kadın cinayeti! 4 çocuğunun gözleri önünde ezdi

Olay, Korgan ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim P. uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P. ile yeniden birlikte olmak istedi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ARACIYLA EZDİ

İddiaya göre, durumu kabul etmeyen eşi ile İbrahim P. arasında tartışma çıktı. İbrahim P. bunun üzerine eşini, çocuklarının ve vatandaşların gözü önünde aracıyla ezdi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşini ezerek ölmesine sebep olan İbrahim P. ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. (İHA/DHA)

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cinayet kadın cinayeti Ordu
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