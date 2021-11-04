Kan donduran kadın cinayeti! "Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız"

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Belediyesinde çalışan İlknur Gökay Tuncel (42), Fatih Caddesinde yürüyerek evine giderken önceden tanıştığı Selçuk G'nin (44) kendisini takip ettiğini fark etti.

APARTMANA SIĞINMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLANDI

Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, Selçuk G. tarafından bıçaklandı.

Selçuk G. ardından kendisine de aynı bıçakla zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tuncel, hayatını kaybederken, yaralı saldırgan Selçuk G. ise müdahale sonrası Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Devlet Hastanesine giderek Tuncel'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Gerenli, gazetecilere, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

Gencecik dünya tatlısı çalışma arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurgulayan Gerenli, şöyle devam etti:

"Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız, şu an. Çok sevdiğimiz dünya iyisi, gencecik bir kadın çalışma arkadaşımızı maalesef hunharca bir şekilde kaybettik, cinayetle. Artık bu cinayetler son bulsun. Toplumsal buhran bir an önce sona ersin ve hem kentimde hem ülkemde bu cinayetlerin sonunu mutlaka getirelim ne gerekiyorsa hep beraber yapmamız gerekiyor. Neşe dolu dünya iyisi bir insandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde çalışıyordu. Her bir insana yardım yaptığında, destek olduğunda gözlerinin içi gülerdi. Çok değerli bir çalışma arkadaşlarımızı kaybettik."

Tuncel'in 19 yıldır belediyede görev yaptığı ve bir yıl önce evlendiği belirtildi. (AA)





