Kan donduran olay! 18 yıldır kayıp olan iş adamı yasak aşk kurbanı çıktı

Olay 2002 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2002 yılında Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından kendisine ulaşılamayan Yılmaz hakkında 2009 gaiplik belgesi çıkartılması sonrasında, polis ekiplerince olayla ilgili bazı kişililerin ifadesi alındı. İfadelerin sonrasında da bulunamayan Yılmaz ile ilgili dosyayı 18 yıl sonra şüphelilerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı derinlemesine araştırmaya başladı.

18 YIL SONRA AÇILAN DOSYADAN YASAK AŞK ÇIKTI

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin sonrasında o yıllarda 37 yaşındayken kaybolan Yılmaz ile yasak ilişki yaşadığı belirlenen M.S. ve M.S.’nin eşi B.B. ve ailelerinin üzerinde yoğunlaşan ekipler, Yılmaz’ın kaybolması sonrasında M.S.’nin B.B.’den ayrıldığını belirlediler. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Yılmaz’ın kaybolması olayına karıştığı belirlenen 10 kişinin yerlerini tespit etti. Kocaeli, Karabük ve Konya’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T. B.B., E.A., M.S. ve C.D. adlı 10 kişiyi gözaltına aldı.