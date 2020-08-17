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Kan donduran olay! 2 kişi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Antalya'nın Aksu ilçesinde İsmail Yılmaz (65), aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz’ı (33) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Silah sesini duyup çıkan yeğeninin annesi Şerife Yılmaz (65) ve yeğenin eşi Zahide Yılmaz’a (32) da ateş ederek yaralayan amca, yolda giderken serada çalışan Veli Uyan'ı (33) da tüfekle ateş ederek öldürdü. Çifte cinayet sonrası elindeki tüfekle dondurma alarak yediği öğrenilen İsmail Yılmaz, jandarmaya teslim oldu.

Kan donduran olay! 2 kişi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yemiş

Olay, saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Yılmaz, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan kardeşinin oğlu İsmail Yılmaz’ın yan yana oturdukları evine gitti. Yeğen İsmail Yılmaz’ın aracına bindiği sırada yanına yaklaşan amca İsmail Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle araca ateş açtı. Bunun üzerine araçtan inen yeğen İsmail Yılmaz, kaçmaya çalışırken amcası bu kez arkasından birkaç el daha yeğeninin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden yeğen İsmail Yılmaz, yere yığıldı.

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ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin annesi Şerife Yılmaz ve yeğeninin eşi Zahide Yılmaz’a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, Zahide Yılmaz ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden İsmail Yılmaz, yolda yürürken yakın bölgede bir serada çalışan Veli Uyan'a da henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı tahmin edilen dondurmayı yedikten sonra ise Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

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RASTGELE ÇEVREYE DE ATEŞ ETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri yeğen İsmail Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Serada yaralı halde bulunan Veli Uyan hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Yaralı Şerife Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Elinden yaralanan Zahide Yılmaz ise olay yerinde tedavi edildi. Amca İsmail Yılmaz’ın çevreye rastgele ateş açtığı sırada olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evde oturan Tuğba Avcı adlı bir genç kızın da saçmaların hedefi olduğu belirlendi. Yaralı genç kız da hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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'CİĞERİNİ SOĞUTMAK İÇİN DONDURMA YEMİŞ'

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zahide Yılmaz, "Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş. Allah belasını versin" diyerek evin önünde gözyaşı döktü.

Jandarmanın gözaltına aldığı amca İsmail Yılmaz’ın işlemleri sürerken, öldürülen İsmail Yılmaz ile Veli Uyan'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 20'nin üzerinde boş tüfek kapsülü bulundu.

DHA

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