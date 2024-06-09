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  4. Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

09.06.2024 14:52
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Endonezya'da 45 yaşındaki bir kadın biber satmak için bir pazar yerine gitti. Kalempang köyündeki yakınları kadının eve dönmemesi üzerine şüphelenip arama çalışmalarına başladı. Köylüler ve akrabaları köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarını buldu. Eşyaların bulunduğu noktaya yakın bir alanda 5 metre uzunluğunda bir piton görüldü. Pitonun karnındaki şişlikten şüphelenen köylü yılanı öldürünce kan dondurucu gerçeği öğrendi.

Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü. Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.

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ACILI KOCADAN AÇIKLAMA

Zavallı kadının kocası yerel basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Karımın tek başına dışarı çıkmasına izin verdiğim için sonsuza kadar üzgünüm. Eğer o gün onun yanında olsaydım, yılan ona dokunmaya cesaret edemezdi. Yaşadığı acılara üzülüyorum. Ailemiz için üzgünüm..."

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İLK PİTON VAKASI DEĞİL

Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.

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(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya ceset piton
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