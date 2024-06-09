Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü. Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.

ACILI KOCADAN AÇIKLAMA

Zavallı kadının kocası yerel basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Karımın tek başına dışarı çıkmasına izin verdiğim için sonsuza kadar üzgünüm. Eğer o gün onun yanında olsaydım, yılan ona dokunmaya cesaret edemezdi. Yaşadığı acılara üzülüyorum. Ailemiz için üzgünüm..."

İLK PİTON VAKASI DEĞİL

Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





