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Kan donduran olay! Anne ve oğlu öldürüldü, baba ve kızı yaralı

02.04.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 4 kişilik aile evde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ile oğlu ölü bulunurken baba ile kız çocuğu ise yaralı halde bulundu. Olayın sebebi henüz öğrenilemedi. Babanın uyuşturucu kullandığı ve aileye ateş edip intihar girişiminde bulunduğundan şüpheleniliyor. Jandarma geniş çaplı operasyon başlattı.

Kan donduran olay! Anne ve oğlu öldürüldü, baba ve kızı yaralı

İlçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı (10) da yaralı buldu.

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TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye gelen ailenin yakınları, durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih A'nın aile bireylerine tüfekle ateş açtığı, ardından intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor. (AA)

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Balıkesir silahlı saldırı
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