Kan donduran olay! Ayrıldığı sevgilisini öldürüp annesini yaraladı sonra intihar etti

Olay, sabah erken saatlerde Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Dağcı, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi 2 çocuk annesi Fulya Aslan ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından Erkan Dağcı, annesi G.G. ile birlikte yaşayan Fulya Aslan'ın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Dağcı, üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp önce anne G.G.'ye ateş etti.

AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURDU

G.G. omzundan yaralanırken, Dağcı, Aslan'ı başından vurup, ardından kendi başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fulya Aslan ve Erkan Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Omzundan yaralanan G.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dağcı ve Aslan'ın cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

