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Kan donduran olay! Babasına kurşun yağdırdı

08.07.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir kişi, babasını öldürüp, araya girmeye çalışan komşusunu da yaraladı. Bahçe ilçesinde meydana gelen kan dondurucu olayda, cinayet şüphelisi oğul gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay! Babasına kurşun yağdırdı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde İsmail Salman, çıkan aile tartışmasında oğlu İsa Salman (23) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kavgayı ayırmak isteyen komşuları Mehmet B.'yi de aynı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

BABASINI VURDU

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta meydana geldi. İsmail Salman, iddiaya göre evde eşiyle tartışmaya başladı. Çiftin oğulları İsa Salman'ın da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B., araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi. Evdeki av tüfeğini alan İsa Salman, babasına peş peşe ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmail Salman ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Salman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İsmail Salman'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi İsa Salman'ı evde gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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