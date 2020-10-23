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Kan donduran olay! Babasını bıçaklayıp komşularına "ambulans çağırın" dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 02:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 26 yaşındaki Egemen Ş., tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası evden ayrılan genç, kendisini gören komşularına "ambulans çağırın" dedi. Zanlı ekiplerce gözaltına alınırken ağır yaralanan babasının hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay 23.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Cengiz Akpınar Caddesi üzerindeki iki katlı evde meydana geldi. İddialara göre 26 yaşındaki Egemen Ş., kentte taksicilik yapan 59 yaşındaki babası Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

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Ailevi sebeplerden dolayı babası ile tartışan genç, tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçakladı. Göğsünden ve sırtından 5-6 bıçak darbesi alan baba Mehmet Ş. olduğu yere yığıldı. Oğlu Egemen Ş. ise olay sonra evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Komşularını gören zanlı, "Babam ile tartıştık. Ambulans çağırın" diyerek olay yerinden ayrıldı.

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Komşuların ağır yaralandığını fark ettiği Mehmet Ş. olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Baba Mehmet Ş.'nin hayati tehlikesi bulunurken hastanedeki tedavisi sürüyor.
Zanlı Egemen Ş. ile olay sonrası ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

İHA

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