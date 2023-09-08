HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kan donduran olay! Bağış kutusundan çıkan şey dehşete düşürdü: Lekelerle kaplı...

Kan donduran olay! Bağış kutusundan çıkan şey dehşete düşürdü: Lekelerle kaplı...

08.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de kan donduran bir olay gerçekleşti. Arizona eyaletinde "Goodwill" isimli hayır kurumunun bağış kutusunun içerisinden insan kafatası çıktı.

Kan donduran olay! Bağış kutusundan çıkan şey dehşete düşürdü: Lekelerle kaplı...

Arizona'nın Phoenix kentinde kar amacı gütmeyen "Goodwill" adlı kuruluşa insan kafatası bağışlandı. Hayır kurumunda çalışanlar kafatasını gördükleri gibi polisle irtibata geçti.

sqsq

KAFATASININ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

İhbarın ardından salı gecesi dükkana gelen polis, kafatasını incelenmesi için götürdü.

Üst çenesindeki dişlerden bazıları yerinde duran, lekelerle kaplı kafatasının sol göz çukuruna sahte göz yerleştirilmiş olması dikkati çekti.

iStock-1249400249

Polis Sözcüsü Lisa Berry, Maricopa Bölgesi Adli Tabip Ofisi'ndeki ilk incelemede "gerçekliği teyit edilen" kafatasının oldukça eski olduğunun ve hiçbir suçla bağlantılı bulunmadığının belirlendiğini, adli açıdan önem arz etmediğini açıkladı.

Kim tarafından bağışlandığı bilinmeyen kafatasına incelemeler sonrası ne olacağı henüz belirlenmedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu
Hatanın sonu kötü bitti: İki arkadaş dehşeti yaşadı! O anlar kameradaHatanın sonu kötü bitti: İki arkadaş dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
Yavaş'tan Akşener'e anketli yanıt: İlk açıklaması çok konuşulur!Yavaş'tan Akşener'e anketli yanıt: İlk açıklaması çok konuşulur!
Anahtar Kelimeler:
abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.