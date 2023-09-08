Kan donduran olay! Bağış kutusundan çıkan şey dehşete düşürdü: Lekelerle kaplı...

Arizona'nın Phoenix kentinde kar amacı gütmeyen "Goodwill" adlı kuruluşa insan kafatası bağışlandı. Hayır kurumunda çalışanlar kafatasını gördükleri gibi polisle irtibata geçti.

KAFATASININ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

İhbarın ardından salı gecesi dükkana gelen polis, kafatasını incelenmesi için götürdü.

Üst çenesindeki dişlerden bazıları yerinde duran, lekelerle kaplı kafatasının sol göz çukuruna sahte göz yerleştirilmiş olması dikkati çekti.

Polis Sözcüsü Lisa Berry, Maricopa Bölgesi Adli Tabip Ofisi'ndeki ilk incelemede "gerçekliği teyit edilen" kafatasının oldukça eski olduğunun ve hiçbir suçla bağlantılı bulunmadığının belirlendiğini, adli açıdan önem arz etmediğini açıkladı.

Kim tarafından bağışlandığı bilinmeyen kafatasına incelemeler sonrası ne olacağı henüz belirlenmedi. (AA)

