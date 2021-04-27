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Kan donduran olay: Başından vurduğu eşine cinsel saldırıda bulunmuş!

27.04.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da eşi tarafından başından vurularak ağır yaralanan 22 yaşındaki anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, eşi tarafından tartışma sonrası cinsel saldırıya uğradığını da itiraf etti. 27 yaşındaki polis memuru Müslüm Aktaş, yaraladığı eşinin intihara kalkıştığını ileri sürdü. Cani kocaya 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kan donduran olay: Başından vurduğu eşine cinsel saldırıda bulunmuş!

Keçiören ve Eğitim Araştırrma Hastanesinde anestezi teknikeri olan Sevginur ile polis eşi Müslüm Aktaş'ın evinde, geçen yıl 13 Eylül'de silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. Ekipler, Sevginur Aktaş'ı silahla başından vurularak yaralanmış halde buldu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımda yaklaşık 2 ay süren yaşam savaşını kazandı. Sevginur Aktaş, servise alındıktan sonra polise verdiği ilk ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu ileri sürdü. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen, görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.

İNTİHAR İDDİASI GERÇEKLİKLE BAĞDAŞMIYOR

Tutuklu polis memuru Müslüm Aktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. iddianamede, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün raporuna yer verildi. İddianamede, Sevginur'un ifadesinin kriminal raporu ve hekim raporu ile uyumlu olması karşısında şüpheli Müslüm'ün eşinin kendisini silahla vurduğuna dair beyanının maddi gerçeklikle bağdaşmadığı belirtildi.

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CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP, ATEŞ ETMİŞ

İddianamede, "Olay günü taraflar arasında devam eden tartışma sonrasında şüpheli Müslüm'ün Sevginur'u ikametten ayrılmasını zorla engelleyerek yatak odasına götürdüğü ve burada rızası olmaksızın nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu durum üzerine Sevginur'un ikametten tekrar ayrılmak istediği, yine Müslüm'ün zor kullanarak yatak odasına götürerek silah ile 'seni vururum, öldürürüm' şeklinde tehditte bulunmak suretiyle mağdur müşteki Sevginur'a ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmeye teşebbüs eyleminde bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşıldı" denildi.
İddianamede Müslüm Aktaş hakkında, 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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'75 YILA KADAR CEZA İSTENİYOR'

Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, iddia ettikleri suçların tamamından dava açıldığını belirterek, "Müvekkilim ölmediği için 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan açıldı ve ortalama cezası 20 yıl. Bu teşebbüsten önce cinsel istismarda bulunduğu için bundan dolayı da bir dava açıldı. Burada en alt sınırı 12 yıldır, 30 yıla kadar yolu vardır. Hürriyeti tahdit suçu var; savcılık makamı onu da nitelikli halinden açtı, cezası da ortalama 21 yıl. Eşe karşı basit yaralama suçu var, 4,5 yıl da oradan toplamda 57,5 yıl civarında en az miktarda bir ceza istemi var. Ama biz mahkemenin de ciddi bir ceza vereceğini düşünüyoruz. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre istenen ceza miktarına bakıldığı zaman 57,5 yılla 75 yıl arasında ceza isteniyor. İlk etapta bu olaydan sonra müvekkilimin öleceğini düşündüğü için sanık sürekli olarak intihar süsü vermeye çalıştı, ‘intihar’ dedi; ama biz intihar olmadığını ispat etmeye çalıştık. Gelinen noktada intihar olmadığı düşünüldüğü için zaten savcılık makamı tarafından bu kadar yüksek cezalarla dava açıldı" diye konuştu.

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DHA

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