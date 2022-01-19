Kan donduran olay! Çay içmeye gitti, kablo ile boğarak öldürdü

Şanlıurfa'da Mahmut Çetindağ'ın, yakınları tarafından evinde cansız bedeni bulundu. Olay sonrası soruşturmasını genişleten polis, cinayete kurban gittiği tespit edilen Çetindağ'ın katil zanlısının Suriye uyruklu arkadaşı A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A. ifadesinde Çetindağ'ın davetiyle evine çay içmeye gittiğini, daha sonra tartıştıklarını ve kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

YAKINLARI CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eşinden boşanan ve uzun süredir yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'a ulaşamayan yakınları, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine gitti. Çetindağ'ı evinde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Çetindağı'ın kablo ile boğularak öldürüldüğünü belirlendi. Mahmut Çetindağ'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

ÇAY BARDAKLARINDA PARMAK İZİ BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çetindağ'ı tanıyanların bilgisine başvurdu, evdeki çay bardaklarında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede çay bardağında Suriye uyruklu A.A.'nın parmak izi bulundu. Ekipler, Mahmut Çetindağ ile arkadaş olan A.A.'yı gözaltına aldı.

KABLO İLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde A.A., Çetindağ'ın davetiyle evine çay içmeye gittiğini, daha sonra tartıştıklarını ve kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti. A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

