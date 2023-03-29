Kan donduran olay dün yaşanmıştı... Babasını öldüren genç, adliyede "Babama haber verin, beni kurtarır" diyerek ağladı

Olay, dün akşam Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi’nde meydana geldi. C.C.D., evde kardeşiyle tartışırken, araya babası A.D. girdi. Bu kez C.C.D. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.C.D., mutfaktan aldığı bıçakla babası A.D.’yi bıçakladı. Kalp bölgesine 2 bıçak darbesi alan A.D. kanlar içinde yerde kaldı. Ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan A.D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. C.C.D. ise gözaltına alındı.

“BABAMA HABER VERİN, BENİ KURTARMAYA GELSİN... O BENİ BURADAN KURTARIR”

Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan C.C.D. adliyeye gönderildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen C.C.D., adliye koridorunda “Babama haber verin. Beni kurtarmaya gelsin. O beni buradan kurtarır” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sık sık gözyaşı döken C.C.D. mahkemede, kardeşi M.D. ile tartışırken babasının araya girerek kendisine vurduğunu ve ‘gerizekalı’ diye bağırdığını, sinirlendiğini ve olayın devamını hatırlamadığını söyledi.

“DAĞ GİBİ, ÇINAR GİBİ KOCAM GİTTİ... GENCECİK OĞLUMUN HAYATI BİTTİ"

C.C.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Cezaevi’ne gönderildi. Eşini mezara oğlunu da cezaevine gönderen K.D. adliyede sinir krizi geçirdi.

K.D., yakınlarının yardımıyla adliyeden çıkarılırken “Dağ gibi, çınar gibi kocam gitti. Gencecik oğlumun hayatı bitti. İçim yanıyor” diyerek gözyaşı döktü.

(DHA)

