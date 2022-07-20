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  4. Kan donduran olay! Fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kurdular: 3 ölü

Kan donduran olay! Fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kurdular: 3 ölü

20.07.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kişi ve kişilerce fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kuruldu. Açılan ateş sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kan donduran olay! Fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kurdular: 3 ölü

Düzce'de fındık bahçesinde çalışan aileye, pusu kuran kişiler tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Düzce'ye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Ali, Engin, Selma ve Mithat Gürbüz, fındık tarlasında çalışırken, iddiaya göre, pusu kuran kişiler tarafından silahlarla ateş açıldı.

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Mithat ve Selma Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, Ali ve Engin Gürbüz ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Gürbüz de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ŞÜPHELİLER KAÇTI

Mithat ve Selma Gürbüz'ün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fındık bahçesi pusu
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