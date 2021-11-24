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Kan donduran olay: Gelinini öldürdü, tabancayı boş araziye gömdü!

24.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde oğlu ile tartışan H.T., evindeki tabanca ile can aldı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga ederken silahını ateşleyen H.T., gelinini yaraladı. H.T., olayın ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan gelin müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kayınpeder ise yakalanarak tutuklandı.

Kan donduran olay: Gelinini öldürdü, tabancayı boş araziye gömdü!

Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi’nde meydana geldi. Evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. silahını çekip ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BOŞ ARAZİYE GÖMMÜŞ

Olayın ardından kaçan H.T.’nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.T., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde yakalandı. H.T.’nin suç aleti silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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cinayet silahlı saldırı
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