HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran olay! Genç kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kan donduran olay! Genç kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

09.11.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir süre önce evlenen Ece Şennur T. (30), evinde başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, intihar olasılığı üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kan donduran olay! Genç kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nde memur olarak çalışan Ece Şennur T., dün, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi'ndeki evinde annesi tarafından başından vurulmuş olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ece Şennur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Ece Şennur T.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ece Şennur T.'nin kendini intihar ettiği üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ece Şennur T.'nin yaklaşık 1 ay önce arkadaşları ve ailesinden gizli, erkek arkadaşıyla resmi nikah kıydığı ancak ayrı yaşadıkları öğrenildi.

DHA

Dehşete düşüren olay! Şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptıDehşete düşüren olay! Şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
Bilim Kurulu üyesinden kritik 3. doz uyarısıBilim Kurulu üyesinden kritik 3. doz uyarısı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

Benzine indirim geliyor!

Benzine indirim geliyor!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.