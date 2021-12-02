Kan donduran olay! İntihar girişimi kızının hayatına mal oldu

İddiaya göre, E.K. (37) Sanayi Mahallesi 1426. Sokak'taki evinde, ailesine "intihar edeceğini" söyleyerek kendisini odaya kilitledi.

E.K, ailesinin ikna çabalarına rağmen tabancayla ateş etti. E.K'nin kolunu yaralayarak seken kurşun, kapının arkasında duran kızı H.K'nin göğsüne isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

BABA, HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan baba E.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

H.K'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)





