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Kan donduran olay! Kapıyı açtıklarında ceset ile karşılaştılar

12.11.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Yıldırım ilçesinde bir kadın evde bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerinde durulan olayda, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kan donduran olay! Kapıyı açtıklarında ceset ile karşılaştılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri cinayet şüphesi üzerine teyakkuza geçti. İşte detaylar...

Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde N.M'yi (36) bıçaklanmış bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, N.M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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ŞÜPHELİYİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ceset

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