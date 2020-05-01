Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı

Ukrayna dün güne dehşetle uyandı. Ülkenin Harkov kentinde bir kadın soğukkanlılıkla öldürdüğü kızının kesik başının bulunduğu poşeti taşırken polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan kadın " Beni siz değil ancak Tanrı yargılar" diyerek hakim ve polise bağırdı.

Ukrayna dün akıllara durgunluk veren bir olayla sarsıldı. Ukrayna’nın Harkov kentinde 38 yaşındaki bir kadın, öldürülen kızının kesik başının bulunduğu poşetle beraber çırılçıplak yolda yürürken polis tarafından yakalandı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, bir elinde kızının kesik başı bulunan poşeti, diğer elinde bir bıçak taşıyan Tetyana Pyanova adlı kadının saldırgan tavırlar sergilediği ve polisten kaçmaya çalıştığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin erkek kardeşinin polise telefon ederek, Pyanova ile beraber yaşadıkları evde yeğeninin cesedini bulduğunu söylediği bildirildi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 13 yaşındaki kızın başsız cesedine ulaştı. Polis açıklamasında, ilk bulguların, kızın annesi tarafından öldürüldüğü şüphesini doğurduğu belirtildi.