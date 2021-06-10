Kan donduran olay! Kocasını ve görümcesini uykuda öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Gülten Usta Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde sabah saatlerinde kocası Süleyman Usta (27) ve görümcesi Ela Usta’yı (18) uyuduğu sırada av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Kocasını ve eşini öldürdükten sonra jandarmayı arayarak ‘kocamı ve görümcemi öldürdüm’ diyerek kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Gülten Usta, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gülten Usta’nın ifadesindeki sözleri ise kan dondurdu.

Usta, 9 yıllık eşini şiddetli geçimsizlik yaşadığı için öldürdüğünü öne sürerken görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti. (İHA)

