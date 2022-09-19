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  4. Kan donduran olay! Konuşmak için çağırdığı eşini önce darbetti sonra parmağını kesmeye çalıştı

Kan donduran olay! Konuşmak için çağırdığı eşini önce darbetti sonra parmağını kesmeye çalıştı

19.09.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Kocaeli'de meydana geldi. 41 yaşındaki L.Ü., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Esra Ü.'yü konuşmak için evine çağırdı. Çıkan tartışma sonrası talihsiz kadını feci şekilde döven L.Ü., parmağını kesmeye çalışıp dişlerini kırdı. Esra Ü.'nün çığlıklarını duyan komşuları ekiplere haber verdi. İçeri giren polis ekipleri şüpheli L.Ü.'yü gözaltına aldı.

Kan donduran olay! Konuşmak için çağırdığı eşini önce darbetti sonra parmağını kesmeye çalıştı

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Hür Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını feci şekilde darbetti. Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı.

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Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Kocaeli darp parmak
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