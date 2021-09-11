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Kan donduran olay! Ölen annesinin emekli maaşını alabilmek için cesedini bodrumda sakladı

11.09.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya’nın batısındaki Tirol eyaletinde 66 yaşındaki bir adamın, emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için hayatını kaybeden annesinin cansız bedeninin bodrumda sakladığı ortaya çıktı.

Kan donduran olay! Ölen annesinin emekli maaşını alabilmek için cesedini bodrumda sakladı

Tirol Polisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 89 yaşındaki bir kadının emekli maaşı ve bakım ödeneği belgelerinde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, kadının Tirol eyaletinde bulunan Innsbruck-Land ilçesindeki evini kontrol etmeye gitti.

CESEDİ BODRUMDA BULUNDU

Evi arayan polis, kadının cansız bedenini bodrumda buldu. Açıklamada, kadının 2020'nin Haziran ayında hayatını kaybettiği, 66 yaşındaki oğlunun ise kadına ait emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için cesedi bodrumda sakladığını itiraf ettiği belirtildi. Yapılan otopside, kadının doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Avusturya
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