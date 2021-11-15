HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran olay! Parçalanmış halde bulunan ceset, kayıp Mehmet'e ait çıktı

Kan donduran olay! Parçalanmış halde bulunan ceset, kayıp Mehmet'e ait çıktı

15.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, hayvanlar tarafından parçalanmış bulunan cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesinin kayıp ilanı verdiği Mehmet Beraat Kağanarslan’a (26) ait olduğu belirlendi.

Kan donduran olay! Parçalanmış halde bulunan ceset, kayıp Mehmet'e ait çıktı

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde köylüler, vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 15-20 gündür arazide olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kimlik tespiti için kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alındı.

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleştirmesi sonucu cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan’a ait olduğu saptandı. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Kağanarslan’ın cenazesi, Hazro ilçesinde toprağa verildi. Jandarmanın, Mehmet Beraat Kağanarslan’ın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldüTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
5 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kazada isyan ettiren detaylar5 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kazada isyan ettiren detaylar
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.