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  4. Kan donduran olay! Ranzanın altında cesedi bulundu... Vahşeti itiraf etti

Kan donduran olay! Ranzanın altında cesedi bulundu... Vahşeti itiraf etti

23.10.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Mersin’de kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen şahsın cesedi ranzanın altından çıktı. Polisin yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü belirlenen şahsın katili oğlu çıktı.

Korkunç olay, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi Çakır Hasan Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’de yaşayan çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi’nde bulunan Ali Saygun’a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis şahsın Kızkalesi Mahallesi’nde kaldığı eve gitti.

CANSIZ BEDENİ RANZANIN ALTINDA BULUNDU

Evde inceleme yapan polis, Saygun’un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi’ne ardından da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun’un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.’nin (20) geldiğini belirledi. Şüpheli E.S. Gaziantep’te yakalanarak Mersin’e getirildi.

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OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Nöbetçi Mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin

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