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Kan donduran olay! "Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın"

06.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tartıştığı sevgilisi Ayşegül Sert'i (45) tabancayla vurarak öldüren Sadullah G. (68), aradığı apartman görevlisine "Sevgilimi öldürdüm, intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra aynı silahla başına ateş etti. Ağır yaralanan, Sadullah G. hastanede tedaviye alındı.

Kan donduran olay! "Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın"

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi’nde 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah G., sevgilisi Ayşegül Sert (45) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Sadullah G., ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurdu. Ardından apartman görevlisini arayan emekli Sadullah G., "Sevgilimi öldürdüm, intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatıp, tabancasıyla başına ateş etti.

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KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sadullah G.’nin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar antalya
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