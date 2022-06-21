HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay! Silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu

Kan donduran olay! Silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu

21.06.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu. Göreli ilçesindeki kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay! Silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptığı incelemede kadın cesediyle karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kimliği belirlenemeyen kadının hamile olduğu ve silahla vurulduğu saptandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zamlara isyan edip yolu kapattılar! Bir il bunu konuşuyor: Destekleyen de oldu, tepki gösteren deZamlara isyan edip yolu kapattılar! Bir il bunu konuşuyor: Destekleyen de oldu, tepki gösteren de
Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç karelerHaziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler
Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi! Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!
Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler

Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

Tapu memuru son anda fark etti! Milyonluk vurgun önlendi

Tapu memuru son anda fark etti! Milyonluk vurgun önlendi

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.