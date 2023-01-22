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Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşunla öldürüp intihar etti

22.01.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Hüseyin E.Y. (33), boşanma aşamasında olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için bir kafede buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin E.Y., Aslı Y.'yi kafenin önünde 10 kurşunla öldürdü. Hüseyin E.Y. daha sonra da aynı tabancayla intihar etti. İşte olayın detayları...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşunla öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E.Y. (33), boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesi’nde bulunan bir kafede buluştu. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E.Y., yanında bulunan tabanca ise Aslı Y.’ye kurşun yağdırdıktan sonra aynı tabanca ile kendisine ateş etti.

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Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin E.Y. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaparken talihsiz kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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KONUŞMAK İÇİN ANTALYA’DAN GELMİŞ

Öte yandan hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Aslı Y.’nin memur olduğu ve 4 ay önce Kırşehir’e tayin olarak yerleştiği öğrenildi. Hüseyin E.Y.’nin ise Antalya’da memur olarak görev yaptığı, eşiyle konuşmak için Kırşehir’e geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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cinayet kadın cinayeti Kırşehir

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