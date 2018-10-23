Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan G., iddiaya göre, eski eşi Özlem Meşeli ile sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan G., tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kanlar içindeki Özlem Meşeli'ye ilk müdahaleyi yaptı. Meşeli, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meşeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

