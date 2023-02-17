Kan donduran olay: Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti! 'Yapamaz diyenlere diyorum'

Korkunç olay dün gece Giresun'unHacısiyam mahallesi Sazbeyi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç içerisinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yapan Hasan Erkin, bu sırada intihar etti.

'YAPAMAZ DİYENLERE DİYORUM'

Erkin, canlı yayın sırasında ”Yapamaz diyenlere diyorum, Diğer arkadaşlara diyorum” dedikten sonra kafasına dayadığı silahı ateşledi.

AİLEVİ SORUNLARI VARMIŞ

Giresun’da dolmuş esnafı olan Erkin’in bir süredir ailevi sorunları olduğu belirtilirken, cenazesinin yarın Seyid Vakkas Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Beyazıt köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

