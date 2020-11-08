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Kan donduran olay! Tartıştığı kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 10:06 | Son Güncelleme

Adana'da Celal Bozkurt (33), kendisi gibi tarım işçisi olan kardeşi Serkan Bozkurt'u (27) para meselesi yüzünden çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Celal Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kan donduran olay! Tartıştığı kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olay, 5 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Her ikisi de tarım işçisi olan Celal ve Serkan Bozkurt kardeşler sokakta yürüdükleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Bozkurt, cebinden çıkardığı bıçakla kardeşini boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Serkan Bozkurt yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Serkan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celal Bozkurt ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Emniyetteki ifadesinde kardeşiyle para meselesi yüzünden tartıştıklarını ve kendisine hakaret etmesi üzerine öfkelenip, bıçakladığını söyleyen Celal Bozkurt, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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