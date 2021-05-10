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  4. Kan donduran olay! Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

10.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Hülya K. (64) çıkan tartışmada kocası Salih K.’yi (60) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kan donduran olay! Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Elmalı Uzunköprü Hanönü Mahallesi’nde oturan Salih K. ile eşi Hülya K. arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hülya K., eşini bıçakla yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

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Olay, yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Salih K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Salih K.’nin cenazesi Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Elmalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Hülya K.’yi gözaltına aldı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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