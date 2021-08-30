HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay! Üç gündür kayıp gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kan donduran olay! Üç gündür kayıp gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

30.08.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan Enes Merdivan’ın (19) yakın arkadaşı İ.S.Ç. tarafından öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Suçunu jandarmada itiraf eden katil zanlısı, daha sonra ekiplere arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Öldürülen Enes Merdivan'ın motosikleti ise olay yerinden bir kaç kilometre uzakta bulundu.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan’dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri kayıp Merdivan’ı bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde gencin motosikleti evinden 20 kilometre uzaklıktaki Oğuzhan Köyü Tığlar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulundu. Soruşturmayı genişleten ekipler Enes Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü öğrenilen en yakın arkadaşı İ.S.Ç’ yi gözaltına aldı. Sorguda konuşan şüpheli arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

AW405905_03

Şüpheli sorgusunun ardından öldürdüğü yakın arkadaşının gömüldüğü yeri göstermek üzere Oğuzhan Köyü kırsalına götürüldü. Katil zanlısının gösterdiği yerden çıkarılan 19 yaşındaki gencin cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katıl zanlısı İ.S.Ç. ve öldürdüğü Enes Merdivan'in okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Zanlının olayı neden işlediğine dair jandarmadaki sorgusu sürüyor. Öte yandan katil zanlısı İ.S.Ç.'nin sosyal medya hesabında silah fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

AW405905_07

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
PARTNERSürpriz hamleSürpriz hamle
Taciz şüphelisine sokak ortasında tekme tokat dayakTaciz şüphelisine sokak ortasında tekme tokat dayak
Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.