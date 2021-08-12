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  4. Kan donduran olay! Üçünü de aynı şekilde öldürmüş

Kan donduran olay! Üçünü de aynı şekilde öldürmüş

12.08.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 3 kişiyi de aynı şekilde öldüren zanlı, yakalandı. Üç cinayetin de faili olduğu iddia edilen zanlı, mahkemeye sevk edildi. Evinde yapılan arama sonucu tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 11 fişek sakladığı ortaya çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kan donduran olay! Üçünü de aynı şekilde öldürmüş

Şanlıurfa'da 3 cinayetin faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi mağaralar bölgesinde 17 Şubat'ta meydana geldi. İsa ve Mahmut Kama ile 18 Temmuz'da Mehmet Cihan Badem'in silahla vurularak öldürülmesi olaylarıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının izine Kadıoğlu Mahallesi'nde ulaştı.

OPERASYONLA BASKIN DÜZENLENDİ

Ekipler, mahalledeki bir adrese düzenledikleri operasyonda A.Ç.'yi yakaladı. Adreste arama yapan ekipler, tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 11 fişek ele geçirdi. Kasten yaralama ve ruhsatsız silah ile mermi satın alma suçlarından da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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