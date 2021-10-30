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Kan donduran olay! Üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

30.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de iki kardeş arasındaki kavga çocuklarının karışmasıyla büyüdü. Kavgada bir kişi, otomobili kuzeninin üzerine sürüp bacağının kopmasına neden oldu.

Kan donduran olay! Üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda yaşayan Nurettin G. ve kardeşi İsmail G., henüz bilinmeyen bir nedenle birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle her iki kardeşin çocukları da olaya dahil oldu.

OTOMOBİLİYLE KALABALIĞA DALDI, KUZENİNİN BACAĞINI KOPARDI

Sokak ortasında uzun süre devam eden kavgada İ.G., bindiği otomobiliyle kalabalığın arasında girdi. İ.G., otomobiliyle amcasının oğlu M.G.'ye çarptı. Otomobille park halindeki bir TIR arasına sıkışan M.G.'nin bacağı koptu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bacağı kopan M.G.'yi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürdü. Olay sonrası kaçan İ.G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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(DHA)

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Arnavutköy
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