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  4. Kan donduran olay! Yatalak eşi çığlık atınca gerçek ortaya çıktı

Kan donduran olay! Yatalak eşi çığlık atınca gerçek ortaya çıktı

14.08.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kan donduran bir cinayet işlendi. İzmit ilçesinde bir eve giren 2 kişi, evde bulunan İlhan Alan'ı bıçakladı. Bıçaklanan Alan'ın yatalak eşi bağırınca komşular olay yerine geldi. İlhan Alan'ı kanlar içinde gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 60 yaşındaki Alan hayatını kaybederken cinayeti gerçekleştirdiği 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kan donduran olay! Yatalak eşi çığlık atınca gerçek ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir vatandaş kendi evinde 2 kişinin bıçakla saldırısına uğradı. Yatalak karısının çığlıklarıyla yaralıyı bulan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. 60 yaşındaki kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Duman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki İlhan Alan, evine gelen 2 şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı. Alan’ı yaralayan 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. İlhan Alan’ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi.

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Komşular, Alan’ı kanlar içinde yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alan, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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"KADIN BAĞIRMASA DUYULMAYACAKTI"

Yatalak kadının bağırışları sayesinde yaralının bulunduğunu ve ambulansın çağrıldığını söyleyen mahalle sakini Hüseyin Gün, "Bir ablamızla sokaktan giderken bir anda kafamı sağa çevirdim. Sonra demirlerin orada adamı gördüm. Ağzından kanlar akıyordu. İlk başta bayıldı sanmıştım. İçeriden de bağırma sesleri geliyordu. Sonra buraya 1-2 kişi daha geldi. Onlar da sadece kadının bağırışlarına gelmişler. Biz gelmeden 10-15 dakika öncesinde de zaten bağırışlar varmış ve 112’yi aramışlar. Yanımdaki abla da içeriye girdi, içeride kadın yatalak olduğu için onu sakinleştirmeye çalışıyor. Ambulans ekipleri geldiğinde söylediklerine göre, kalbinden bıçaklanmış. Epey ağır yaralı. Ben gördüğümde de bilinci yoktu. Kadın bağırmasa duyulmayacaktı. Kimsenin haberi bile olmayacaktı" dedi.

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Öte yandan kan donduran cinayetle ilgili polis inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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