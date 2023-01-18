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Kan donduran olay! Yol kenarına bırakılan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

18.01.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir vatandaşın yol kenarında bulduğu sırt çantasından bebek cesedi çıktı. Yapılan incelemeler sonucu bir veya iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi morga kaldırıldı.

Kan donduran olay! Yol kenarına bırakılan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

Uşak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu. İşte haberin detayları...

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Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cesedi olduğunu belirterek polisi aradı.

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Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir veya iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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