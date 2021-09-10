HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay! Yol verme kavgasında baltayla öldürüldü

Kan donduran olay! Yol verme kavgasında baltayla öldürüldü

10.09.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, yol verme nedeni ile iki sürücü arasında çıkan kavgada, kafasına balta ile darbe alan Ömer Ulupınar hayatını kaybetti.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekici sürücüsü Ömer Ulupınar, kamyon sürücüsü ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı. Başlayan tartışmada iki tarafın birbirine küfretmesi üzerine olay kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Sürücüler, bir süre ilerledikten sonra, kavga yeniden başladı. Aracından balta alan kamyon sürücüsü, Ulupınar'ın kafasına vurdu. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çekici sürücüsü Ömer Ulupınar hayatını kaybetti. Polis ekipleri baltalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

7f2dac24e00dfb9ad8c4942eba1f4d22

"ARKASINDAN KOŞUP, BOYNUNA DOĞRU VURDU"

Yaşanan kavga anlarını anlatan Mustafa Toptaş, "Trafikte bir yol verme kavgası oldu. Araya girdik. Tekrar kavga başladı. 3 kişiden biri arabadan kesici bir alet aldı. Çekiç gibi bir şeydi. Arkasından koşup, boynuna doğru vurdu. Ağabey yere yığıldı, orada vefat etti" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
Kahreden olay! Karın ağrısı şikayetiyle gitti, kurtarılamadıKahreden olay! Karın ağrısı şikayetiyle gitti, kurtarılamadı
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.