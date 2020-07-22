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Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar! Katil zanlısının yalanları delillerle çürütüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in tutuklanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekibin, yüzlerce görüntü, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve telefon kayıtlarından ulaştığı öğrenildi. Çalışmalar sonucunda ekiplerin, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusunu duyan zanlının, cinayeti daha fazla gizleyemeyeceğini anlayıp, her şeyi itiraf ettiği ortaya çıktı.

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar! Katil zanlısının yalanları delillerle çürütüldü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailesinin kayıp başvurusunun ardından Pınar Gültekin'i bulmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi.

JASAT bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman zaman polisten de yardım alarak adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışmasına yön verdi.

Öncelikle Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarıldı.

Olağan şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerası kaydını izledi, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendirdi.

Çok sayıda kişiyle yapılan görüşme sonrası tüm şüpheler Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı üzerinde yoğunlaştı.

Gözaltına alınan Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark eden ekipler, bu sefer elde edilen delillerle zanlının karşısına çıkınca cinayet aydınlatıldı.

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DELİLLERİ GÖRÜNCE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlının 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da Menteşe ilçesinde alışveriş merkezinde bir araya geldiği belirlendi.

Ayrıca Avcı'nın, kaybolduğu güne kadar genç kızla çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin, adresini verdiği akaryakıt istasyonundan "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuna şaşıran zanlı, daha fazla cinayeti gizleyemeyeceğini anlayınca olayı detaylarıyla anlattı.

Avcı, ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Öldürdüğü Gültekin'i bir varile koyarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını kaydeden zanlı, daha sonra ekiplere varilin yerini gösterdi.

OLAY

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kurulan özel ekip tarafından yakalanan Cemal Metin Avcı, ifadesinde suçunu itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

(AA)

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